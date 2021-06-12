Захаров: за два года у руля сборной Беларуси сильнее тренером я не стал

7 июня прошло заседание исполкома ФХБ, на котором, среди прочего, был заслушан доклад экс-главного тренера национальной сборной Беларуси Михаила Захарова о выступлении команды на чемпионате мира — 2021, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси.
Белорусы заняли 15-е место.
В своём докладе специалист поблагодарил федерацию за организацию кэмпа сборной, стартовавшего ещё 1 апреля, и создание условий для плодотворной работы команды как в период подготовки, так и на чемпионате мира, прошёлся по основным проблемам, которые помешали показать достойный результат, и высказал мнение, что нужно изменить, чтобы в будущем выступление получилось успешным.
Пресс-служба ФХБ опубликовала тезисы доклада.
"— Команда выступила на чемпионате мира неудовлетворительно, задачу не выполнила, результат плачевный;
— Ребята в сборной были хорошие, работающие, но некоторые не показали ожидаемого уровня, который демонстрировали в своих клубах в сезоне;
— Сборы федерацией были организованы в лучшем виде, хоккеисты это оценили, были благодарны. В таком направлении нужно двигаться дальше;
— При формировании итогового ростера выбирали между Климовичем и Усовым. Взяли первого, чтобы дать ему шанс сыграть на таком уровне;
— На командных действиях сказалось то, что многие ключевые хоккеисты приступили к тренировочному процессу всего за несколько дней до начала ЧМ;
— В бригадах большинства на лёд выходили хоккеисты, которые раньше никогда не играли вместе — нужно наигрывать связки в клубах;
— Один из главных вопросов — вратарская линия. Чтобы голкиперы переходили из разряда перспективных в список основных, им нужна постоянная практика;
— Колосов показал себя очень хорошо, теперь нужно продолжать работать над развитием этого вратаря;
— Решение по выбору голкипера на матч тренерский штаб принимал коллегиально, но большая роль в них была у Дмитрия Карпикова;
— Институт сборных и его работа — шаг в нужном направлении;
— В последнее время появляется много интересных молодых хоккеистов, юниорка показывает результат — необходимо сделать так, чтобы игроки не терялись после 18 лет;
— Главный тренер сборной не должен быть освобождённым специалистом;
— Нужна постоянная практика, чтобы не терять навыки. За два года у руля сборной сильнее тренером я не стал", — говорится в сообщении.
- 12 июня 2021
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