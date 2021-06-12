Марсель Ибрагимов продлил контракт с ЦСКА
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Защитник Марсель Ибрагимов продлил контракт с ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение рассчитано на два года.
Защитник выступает в системе ЦСКА с сезона-2017/2018 и играет за основную команду и фарм-клуб «Звезду», которая выступает в Высшей хоккейной лиге.
В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Ибрагимов провёл 14 матчей в регулярном чемпионате и отдал две результативные передачи, в плей-офф у игрока пять игр.
В прошедшем сезоне ВХЛ Ибрагимов сыграл в 35 встречах регулярки и набрал в них восемь очков, причём все за результативные передачи.
В прошлом сезоне ЦСКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил омскому «Авангарду» в шести матчах.
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