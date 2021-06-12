ЦСКА подписал контракт с голкипером Киселёвым

Голкипер Евгений Киселёв перешёл из красноярского «Сокола» в московский ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев. С хоккеистом подписано двустороннее соглашение на один год.
С сезона-2017/2018 голкипер играл в Высшей хоккейной лиге за красноярский «Сокол» и в Континентальной хоккейной лиге за «Амур».
По ходу прошлого сезона на счету голкипера 18 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и три игры в КХЛ. Всего в Континентальной хоккейной лиге у Киселёва семь игр за «Амур».
Напомним, по итогам прошлого сезона ЦСКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где дошёл до финала. В финале Кубка Гагарина армейцы уступили омскому «Авангарду» в шести матчах.
Ранее армейцы объявили о продлении контракта с защитником Марселем Ибрагимовым.
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