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ЦСКА подписал контракт с голкипером Киселёвым

ЦСКА подписал контракт с голкипером Киселёвым
Георгий Горностаев
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Голкипер Евгений Киселёв перешёл из красноярского «Сокола» в московский ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев. С хоккеистом подписано двустороннее соглашение на один год.

С сезона-2017/2018 голкипер играл в Высшей хоккейной лиге за красноярский «Сокол» и в Континентальной хоккейной лиге за «Амур».

По ходу прошлого сезона на счету голкипера 18 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и три игры в КХЛ. Всего в Континентальной хоккейной лиге у Киселёва семь игр за «Амур».

Напомним, по итогам прошлого сезона ЦСКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где дошёл до финала. В финале Кубка Гагарина армейцы уступили омскому «Авангарду» в шести матчах.

Ранее армейцы объявили о продлении контракта с защитником Марселем Ибрагимовым.

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