Стал известен план подготовки «Сибири» к сезону-2021/2022

ХК «Сибирь» объявил на официальном сайте план подготовки к сезону-2021/2022.

12-14 июля «Сибирь» соберётся в Новосибирске и пройдёт медицинское обследование.

16-31 июля состоится сбор в Минске, по ходу которого новосибирцы проведут контрольные матчи с минскими «Динамо» (28 июля) и «Юностью» (30 июля).

1-7 августа пройдёт сбор в Новосибирске.

9-13 августа «Сибирь» примет участие в Мемориале Ромазана в Магнитогорске.

14-21 августа состоится сбор в Новосибирске.

23-27 августа клуб примет участие в Кубке губернатора Челябинской области.

С 28 августа по 2 сентября команда будет тренироваться в Новосибирске.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Сибирь» заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не вышла в плей-офф.