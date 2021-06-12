Стал известен план подготовки «Сибири» к сезону-2021/2022
Поделиться
ХК «Сибирь» объявил на официальном сайте план подготовки к сезону-2021/2022.
12-14 июля «Сибирь» соберётся в Новосибирске и пройдёт медицинское обследование.
16-31 июля состоится сбор в Минске, по ходу которого новосибирцы проведут контрольные матчи с минскими «Динамо» (28 июля) и «Юностью» (30 июля).
1-7 августа пройдёт сбор в Новосибирске.
9-13 августа «Сибирь» примет участие в Мемориале Ромазана в Магнитогорске.
14-21 августа состоится сбор в Новосибирске.
23-27 августа клуб примет участие в Кубке губернатора Челябинской области.
С 28 августа по 2 сентября команда будет тренироваться в Новосибирске.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Сибирь» заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не вышла в плей-офф.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 12 июня 2021
-
18:13
-
17:47
-
17:41
-
17:30
-
17:25
-
16:40
-
16:32
-
16:21
-
15:55
-
15:34
-
15:17
-
14:57
-
14:40
-
14:32
-
14:15
-
13:36
-
13:11
-
13:00
-
12:54
-
12:31
-
12:06
-
11:42
-
11:37
-
11:18
-
10:49
-
10:25
-
10:00
-
09:48
-
09:23
-
08:46
- 11 июня 2021
-
23:13
-
22:50
-
22:20
-
21:46
-
21:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам