Купер — о пропуске регулярки Кучерова: я безумно рад, что сейчас он играет в плей-офф

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением, что форвард Никита Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы, но вернулся в плей-офф.
«Это сложно. Карьера хоккеиста составляет всего около 20 лет. И если тебе повезёт, то ты сможешь играть какое-то время после 30. И когда приходится пропускать целый сезон, это должно быть трудно. Я понимаю, что игрокам платят и всё такое, но есть вещи гораздо важнее. Это твоя работа, и ты не сможешь играть в хоккей вечно. И лишиться даже одного года – это очень тяжело.
Я безумно рад, что сейчас он играет в плей-офф. Должно быть, это было изнурительное для него время, когда ты просто сидишь, проходишь реабилитацию и никаким образом не можешь повлиять на выход команды в плей-офф. И при этом ты понимаешь, что это твой единственный шанс сыграть. Сейчас Кучеров имеет некое подобие полноценного сезона. И для него это окупается сполна.
У него особый талант. Он может играть по-разному, и он создаёт моменты на высочайшей скорости. Умеет ли он играть под прессингом? Способен ли он активизировать игру в большинстве? Является ли он для меня важным Х-фактором, который забивает важные голы в важные моменты? Кажется, напротив каждого вопроса стоит поставить галочку», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
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