Кучеров — о плюсах во время травмы: я мог посмотреть на игру с другой точки зрения

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился, как он наблюдал за командой во время восстановления от травмы.



«Спросите у любого игрока, никогда не хочется быть тем парнем, который пропускает весь сезон. Было сложно просто наблюдать за игрой из дома или с трибуны. Было тяжело одному делать все процедуры, тренироваться и кататься на льду. Всё это психологически очень сложно, но мне пришлось пройти через это, и мне кажется, что я стал лучше.

Возвращаясь с матчей, парни чувствовали себя хорошо, а я же думал, что завтра мне предстоит всё то же самое. Внутри не было никакого воодушевления. Но я пытался сохранять позитивный настрой. Проводил время с семьёй, наблюдал за тем, как растёт мой сын. И это мне очень помогало отвлечься от мыслей об игре, а тогда я очень много об этом думал. Всё это было нелегко, но я думаю, что стал намного сильнее морально. Теперь я понимаю, чего стоит пройти через всё это.

Были ли хоть какие-то плюсы в данной ситуации? Я мог посмотреть на игру с другой точки зрения. Посмотреть на игру в большинстве. Посмотреть, как команда играет, как команда защищается. Я мог проанализировать, сколько бы времени у меня было в той или иной ситуации и так далее», – цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ на русском языке.