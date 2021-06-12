Александр Романов принял участие в тренировке «Монреаля» перед полуфиналом с «Вегасом»
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Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов принял участие в тренировке команды перед полуфинальной серией Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», сообщает журналист TSN Джон Лу в «Твиттере».
Звенья нападения:
Арттури Лехконен – Филлип Дано – Брендан Галлахер;
Тайлер Тоффоли – Ник Судзуки – Коул Кофилд;
Пол Байрон – Еспери Котканиеми – Джош Андерсон;
Йоэль Армия – Эрик Стаал – Кори Перри;
Томаш Татар – Михаэль Фролик – Алекс Белзил.
Звенья защитников:
Бен Чиарот – Ши Уэбер;
Бретт Кулак – Джоэль Эдмундсон;
Александр Романов – Эрик Густафссон;
Ксавье Улле – Кейл Флёри.
Голкиперы:
Кэри Прайс, Джейк Аллен.
Напомним, Романов дебютировал в плей-офф НХЛ 8 июня в четвёртой игре серии с «Виннипегом» (4-0).
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