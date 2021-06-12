Александр Романов принял участие в тренировке «Монреаля» перед полуфиналом с «Вегасом»

Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов принял участие в тренировке команды перед полуфинальной серией Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», сообщает журналист TSN Джон Лу в «Твиттере».

Звенья нападения:

Арттури Лехконен – Филлип Дано – Брендан Галлахер;



Тайлер Тоффоли – Ник Судзуки – Коул Кофилд;



Пол Байрон – Еспери Котканиеми – Джош Андерсон;



Йоэль Армия – Эрик Стаал – Кори Перри;



Томаш Татар – Михаэль Фролик – Алекс Белзил.

Звенья защитников:

Бен Чиарот – Ши Уэбер;



Бретт Кулак – Джоэль Эдмундсон;



Александр Романов – Эрик Густафссон;



Ксавье Улле – Кейл Флёри.

Голкиперы:

Кэри Прайс, Джейк Аллен.

Напомним, Романов дебютировал в плей-офф НХЛ 8 июня в четвёртой игре серии с «Виннипегом» (4-0).