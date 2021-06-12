Пойнт: Кучеров всегда отдаст пас. Если открылся, шайба будет у тебя
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Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт поделился мнением об игре с российским форвардом Никитой Кучеровым в большинстве.
«Кучеров отлично видит площадку, умеет оттянуть на себя соперников и может отдать очень удобный пас на партнёра.
Куч всегда отдаст пас, если есть такая возможность. Если открылся, шайба будет у тебя», – цитирует Пойнта официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.
Сейчас «Лайтнинг» занимают первое место по реализации большинства в Кубке Стэнли-2021. В первой бригаде выходят защитник Виктор Хедман и четыре нападающих – Брейден Пойнт, Алекс Киллорн, Никита Кучеров и Стивен Стэмкос.
Напомним, в полуфинале плей-офф НХЛ «Тампа» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».
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