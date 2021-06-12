Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пойнт: Кучеров всегда отдаст пас. Если открылся, шайба будет у тебя

Пойнт: Кучеров всегда отдаст пас. Если открылся, шайба будет у тебя
Георгий Горностаев
Комментарии

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт поделился мнением об игре с российским форвардом Никитой Кучеровым в большинстве.

«Кучеров отлично видит площадку, умеет оттянуть на себя соперников и может отдать очень удобный пас на партнёра.

Куч всегда отдаст пас, если есть такая возможность. Если открылся, шайба будет у тебя», – цитирует Пойнта официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Сейчас «Лайтнинг» занимают первое место по реализации большинства в Кубке Стэнли-2021. В первой бригаде выходят защитник Виктор Хедман и четыре нападающих – Брейден Пойнт, Алекс Киллорн, Никита Кучеров и Стивен Стэмкос.

Напомним, в полуфинале плей-офф НХЛ «Тампа» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

Новость по теме
Кучеров — о плюсах во время травмы: я мог посмотреть на игру с другой точки зрения
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021