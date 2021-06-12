Панарин отдыхает в родном Коркино под песни Круга

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отправился на отдых в родной Коркино (Челябинская область). Хоккеист прилетел на родину после завершения выступления в Национальной хоккейной лиге.
По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» заняли пятое место в таблице Восточного дивизиона, набрав 60 очков в 56 матчах. Клуб из Нью-Йорка не вышел в плей-офф НХЛ.
Российский форвард Артемий Панарин сыграл 42 матча в сезоне и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу.
Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».
Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и экс-форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин отправились отдыхать в Турцию.
- 12 июня 2021
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