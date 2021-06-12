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Джордан Стаал поддержал своего брата, выступающего за «Монреаль» перед серией с «Вегасом»

Джордан Стаал поддержал своего брата, выступающего за «Монреаль» перед серией с «Вегасом»
Георгий Горностаев
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал поддержал брата Эрика Стаала, выступающего за «Монреаль Канадиенс».

«Эрик через многое прошёл в этом году. Этот парень настоящий профи. Он не сдаётся. Я очень рад видеть его там, где он сейчас. Иметь шанс – это всё, что нужно», – цитирует Стаала журналист Майкл Смит.

Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» сыграет с «Вегас Голден Найтс». Первая встреча состоится 15 июня в 4:00 мск.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Стаал провёл 21 матч в регулярном чемпионате и набрал три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В плей-офф у хоккеиста семь очков (1+6) в 10 матчах.

«Каролина» уже покинула турнир, уступив во втором раунде плей-офф «Тампе-Бэй Лайтнинг».

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