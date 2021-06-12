Джордан Стаал поддержал своего брата, выступающего за «Монреаль» перед серией с «Вегасом»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал поддержал брата Эрика Стаала, выступающего за «Монреаль Канадиенс».
«Эрик через многое прошёл в этом году. Этот парень настоящий профи. Он не сдаётся. Я очень рад видеть его там, где он сейчас. Иметь шанс – это всё, что нужно», – цитирует Стаала журналист Майкл Смит.
Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» сыграет с «Вегас Голден Найтс». Первая встреча состоится 15 июня в 4:00 мск.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Стаал провёл 21 матч в регулярном чемпионате и набрал три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В плей-офф у хоккеиста семь очков (1+6) в 10 матчах.
«Каролина» уже покинула турнир, уступив во втором раунде плей-офф «Тампе-Бэй Лайтнинг».
- 12 июня 2021
-
20:56
-
20:51
-
20:45
-
20:16
-
20:08
-
20:05
-
19:00
-
18:13
-
17:47
-
17:41
-
17:30
-
17:25
-
16:40
-
16:32
-
16:21
-
15:55
-
15:34
-
15:17
-
14:57
-
14:40
-
14:32
-
14:15
-
13:36
-
13:11
-
13:00
-
12:54
-
12:31
-
12:06
-
11:42
-
11:37
-
11:18
-
10:49
-
10:25
-
10:00
-
09:48