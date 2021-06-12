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Журналист The Hockey News представил свой рейтинг драфта НХЛ-2021

Журналист The Hockey News представил свой рейтинг драфта НХЛ-2021
Георгий Горностаев
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Журналист The Hockey News представил свой рейтинг драфта НХЛ-2021. Россияне не вошли в топ-10 рейтинга.

1. з Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA)
2. з Симон Эдвинссон («Фрелунда», Швеция)
3. н Дилан Гюнтер («Эдмонтон Ойл Кингс», WHL)
4. н Вильям Эклунд («Юргорден», Швеция)
5. н Мэттью Бенирс (университет Мичигана, NCAA)
6. з Люк Хьюз (USNTDP, США)
7. з Брандт Кларк («Нове Замки», Словакия)
8. н Кент Джонсон (университет Мичигана, NCAA)
9. н Мэйсон Мактавиш («Ольтен», Швейцария)
10. н Чез Люсиус (USNTDP, США)
...12. н Федор Свечков (СКА)
...14. н Никита Чибриков (СКА)
...30. з Даниил Чайка (ЦСКА)
...42. н Александр Кисаков («Динамо»)
...46. н Прохор Полтапов (ЦСКА)
...55. з Артем Грушников («Гамильтон», OHL)
...74. з. Кирилл Кирсанов (СКА)
...95. н Матвей Петров («Крылья Советов»)
...100. з Владислав Лукашевич («Локо»)
...108. в Арсений Сергеев («Шривпорт», NAHL)
...110. з Егор Савиков («Лада»)
...114. в Кирилл Герасимюк (СКА).

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