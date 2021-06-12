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Генменеджер «Монреаля»: звание аутсайдера не причинило нам никакого вреда

Генменеджер «Монреаля»: звание аутсайдера не причинило нам никакого вреда
Георгий Горностаев
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Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«Мы приобрели ребят. Иногда всё хорошо работает, иногда нет. Мы взяли ребят с характером. Парней, которые выигрывали Кубок Стэнли, пригласили сюда не случайно.

Пока что звание аутсайдера не причинило нам никакого вреда. В нашем дивизионе не было ни одного простого матча. Когда занимаешься хоккеем в Канаде, ты каждый вечер в центре внимания.

Мы счастливы, но не удовлетворены. У нас есть незавершённые дела, и они начнутся в понедельник в Вегасе», – цитирует Бержевена журналист Дэвид Паньотта в «Твиттере».

Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» сыграет с «Вегас Голден Найтс». Первая встреча состоится 15 июня в 4:00 мск.

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