Прайс — самый ценный игрок первых двух раундов плей-офф, Кучеров и Флёри — в топ-3
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Профессиональная ассоциация журналистов провела голосование для определения самого ценного игрока по итогам двух раундов плей-офф Кубка Стэнли — 2021 — «Конн Смайт Трофи». В голосовании приняли участие 15 сотрудников сайта NHL.com.
Первое место занял голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, который набрал 37 баллов из 45 возможных. На втором месте расположился российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — 16 баллов, тройку замкнул вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, который отстал от Кучерова на один балл.
Действующий обладатель «Конн Смайт Трофи» — Виктор Хедман из «Лайтнинг».
Напомним, в полуфинале турнира «Вегас» встретится с «Монреалем», а «Тампа-Бэй» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».
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