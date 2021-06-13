Прайс — самый ценный игрок первых двух раундов плей-офф, Кучеров и Флёри — в топ-3

Профессиональная ассоциация журналистов провела голосование для определения самого ценного игрока по итогам двух раундов плей-офф Кубка Стэнли — 2021 — «Конн Смайт Трофи». В голосовании приняли участие 15 сотрудников сайта NHL.com.

Первое место занял голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, который набрал 37 баллов из 45 возможных. На втором месте расположился российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — 16 баллов, тройку замкнул вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, который отстал от Кучерова на один балл.

Действующий обладатель «Конн Смайт Трофи» — Виктор Хедман из «Лайтнинг».

Напомним, в полуфинале турнира «Вегас» встретится с «Монреалем», а «Тампа-Бэй» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».