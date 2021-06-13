Пашков: предлагаю разыгрывать индивидуальные призы среди наших хоккеистов

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер Александр Пашков поделился мнением о вручаемых индивидуальных наградах и рассказал, кто из голкиперов КХЛ вошёл бы в его топ-3.



«Как воспитывать легионеров? Штрафовать их, заставлять ломать отпуска большого смысла нет, насильно мил не будешь.



Моё предложение – разыгрывать индивидуальные призы именно среди наших хоккеистов. Они в отличие от иностранцев такие трофеи ценят, понимают, что попадают в историю отечественного хоккея. Это был бы выход из щекотливой ситуации.



Споры из-за индивидуальных наград? Всегда к чему-то можно прицепиться, но это вкусовщина. Единственное, в жюри должны быть прежде всего профильные специалисты, которые всё знают о данном амплуа и могут сделать максимально объективный выбор.

Возьмите близкую мне вратарскую номинацию. Там не совсем понятен выбор в пользу Паскуале из «Локомотива», он не подкреплен ни статистикой, ни командной победой. Да, у канадца был очень сильный отрезок примерно из десяти матчей, но для титула лучшего вратаря сезона этого маловато. И не могу сказать, что «Локомотив» он вытаскивал, ведь Ярославль очень прилично играл именно в обороне.



Кому бы я отдал приз? Во-первых, по названным выше причинам, разыгрывал бы его среди российских вратарей. Во-вторых, не брал бы только ведущие клубы – как в случае с предложенной жюри тройкой Паскуале – Юханссон – Билялов из Ярославля, ЦСКА и «Ак Барса», в которой, кстати, явно не хватает Грубеца из «Авангарда».



Поэтому в моей тройке обязательно нашлось бы место Подъяпольскому из «Северстали», вот он действительно подтаскивал свою команду, вывел её в плей-офф, что для Череповца большой успех. Также по сумме выступлений за клуб и за сборную назвал бы армейца Самонова, его прогресс по ходу сезона и в частности чемпионата мира обратил на себя внимание. Третий – наверное всё тот же Билялов, в Казани он переиграл шведа Рейдеборна, провёл серию ярких матчей», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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