Нападающий Эванс может вернуться в полуфинале с «Вегасом» после сотрясения от хита Шайфли

Форвард «Монреаль Канадиенс» Джейк Эванс может вернуться на лёд во время полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».
25-летний игрок получил травму в первом матче серии второго раунда с «Виннипег Джетс», когда менее чем за минуту до финальной сирены получил хит силовой от Марка Шайфли, за которых Шайфли получил четырёхматчевую дисквалификацию.
«Вчера он тренировался чуть меньше, сегодня — немного больше. Ему нужно сделать ещё пару шагов, но он движется в верном направлении.
Когда сможет сыграть? Это может быть в любое время, может быть, в течение трёх или четырёх дней. Но опять же, с такими типами травм вы никогда не знаете. У вас могут быть неудачи в любое время. Так что мы не принимаем ничего как должное.
Самое главное, чтобы он был готов на 100 процентов. На данный момент и в будущем приоритетом является обеспечение его 100-процентной отдачи. Так что, если нам нужно потратить ещё пару дней, убедимся, что мы действительно уверены, что он готов на 100 процентов», — цитирует главного тренера «Монреаля» Доминика Дюшарма официальный сайт НХЛ.
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