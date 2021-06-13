Дебур — о серии с «Монреалем»: было бы глупо смотреть на их посев и делать выводы

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился мнением о возможной недооценке «Монреаль Канадиенс» как команды с низким посевом и худшим результатом в регулярном чемпионате среди полуфиналистов.



«Было бы глупо смотреть на их посев и делать выводы. В последних семи играх — трёх против «Торонто» и четырёх против «Виннипега» — они вышли на новый уровень.



Мы очень уважаем эту команду и её игру. Они уверены в себе, у них есть вратарь мирового класса, это будет отличным испытанием. Никто не может зайти так далеко, не будучи хорошей командой и не обыграв очень хорошие команды», — цитирует Дебура официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, полуфинальная серия между «Вегасом» и «Монреалем» начнётся во вторник, 15 июня. Старт первой игры — в 4:00 по московскому времени. «Голден Найтс» дошли минимум до полуфинала Кубка Стэнли в третий раз за четыре года существования организации. Клуб был основан в 2017 году, за это время он вышел в один финал Кубка Стэнли (сезон-2017/2018, поражение от «Вашингтон Кэпиталз» — 1-4), а в сезоне-2019/2020 участвовал в финале Западной конференции (уступил «Далласу» — 1-4).