Голкипер «Вегаса» Флёри — о вратаре «Монреаля»: очевидно, что Прайс сыграет хорошо

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».
«Они будут мешать нашим парням находить свободные места в своей зоне и в средней тоже. Очевидно, что Прайс играет очень хорошо.
Они сильны в обороне, не дают соперникам слишком много времени и пространства, особенно около своих ворот.
Их молодые парни в порядке, ветераны — тоже, не так ли? Хватает причин, по которым эта команда сейчас находится в полуфинале», — цитирует Флёри официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, полуфинальная серия между «Вегасом» и «Монреалем» начнётся во вторник, 15 июня. Старт первой игры — в 4:00 по московскому времени. «Голден Найтс» дошли минимум до полуфинала Кубка Стэнли в третий раз за четыре года существования организации. Клуб был основан в 2017 году, за это время он вышел в один финал Кубка Стэнли (сезон-2017/2018, поражение от «Вашингтон Кэпиталз» — 1-4), а в сезоне-2019/2020 участвовал в финале Западной конференции (уступил «Далласу» — 1-4).
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