Кто сыграет в финале Кубка Стэнли 2021 года?

Сегодня, 13 июня, стартует полуфинал плей-офф Национальной хоккейной лиги. В первой паре сойдутся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс», вторую пару представят «Вегас Голден Найтс» и «Монреаль Канадиенс».
«Тампа» и «Айлендерс» проведут первый матч 13 июня в 22:00 мск. «Вегас» и «Монреаль» откроют свою серию 15 июня в 4:00 мск.
Действующий победитель турнира — «Лайтнинг».
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Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла третье место в таблице Центрального дивизиона, «Айлендерс» завершил чемпионат на четвёртом месте на Востоке, «Вегас» занял второе место на Западе, уступив «Колорадо» по дополнительным показателям, а «Монреаль» вышел в Кубок Стэнли — 2021 с четвёртого места на Севере.
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