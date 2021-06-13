Защитник Казахстана поделился эмоциями от игры с Канадой — сборной родной страны

Защитник сборной Казахстана Даррен Диц поделился впечатлениями о выступлении на чемпионате мира по хоккею, который проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня 2021 года. На турнире Диц сыграл со сборной своей родной страны — Канады.



«Когда я приехал в новую для себя страну, то меня здесь приняли таким, какой я есть. Очень горжусь тем, что представляю Казахстан, и буду продолжать этим гордиться.



Мы с Кёртисом Валком выросли с мечтой надеть свитер с кленовым листом, но у нас ничего не вышло. Но возможность сыграть с Канадой на таком турнире была особенной», — цитирует хоккеиста shaiba.kz.

Напомним, сборная Казахстана не вышла в плей-офф чемпионата мира, уступив в седьмом матче группового этапа Норвегии.