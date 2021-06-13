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Фанат «Бостона» оставил на стекле машины Маршана записку и 10 долларов для оплаты штрафа

Фанат «Бостона» оставил на стекле машины Маршана записку и 10 долларов для оплаты штрафа
Георгий Горностаев
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Болельщик «Бостон Брюинз» оставил на лобовом стекле машины капитана команды Брэда Маршана 10 долларов и записку, заметив квитанцию для оплаты штрафа за неправильную парковку, сообщает Only in Boston в «Твиттере».

«Отличный сезон, номер 63! Всегда восхищался, глядя на твою игру.

Тот, кто выписал тебе штраф, не является болельщиком «Бостона».

Это от меня. Дай мне знать, когда получишь», — написал болельщик, который представился именем Гриффин Фанюф.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял третье место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф Национальной хоккейной лиги. В первом раунде Кубка Стэнли «Брюинз» прошли «Вашингтон Кэпиталз», но во втором уступили «Нью-Йорк Айлендерс».

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