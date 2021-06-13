Тротц — о полуфинале «Айлендерс»: нельзя получать ненужные штрафы, удаления

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».



«Если мы сможем достичь уровня, когда наша игра в большинстве и наше меньшинство смогут немного компенсировать друг друга, тогда наша игра пять на пять возьмёт верх. Нужно просто ограничивать их способность получать три, четыре, пять шансов сыграть в большинстве за матч, и это можно сделать разными способами.



Нельзя получать ненужные штрафы, удаления в 200 футах от своих ворот, штрафы за игру высоко поднятой клюшкой, удаления за подножки. Такие штрафы просто нельзя получать», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Напомним, первая полуфинальная встреча соперников состоится 13 июня в 22:00 мск.