Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тротц — о полуфинале «Айлендерс»: нельзя получать ненужные штрафы, удаления

Тротц — о полуфинале «Айлендерс»: нельзя получать ненужные штрафы, удаления
Георгий Горностаев
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Если мы сможем достичь уровня, когда наша игра в большинстве и наше меньшинство смогут немного компенсировать друг друга, тогда наша игра пять на пять возьмёт верх. Нужно просто ограничивать их способность получать три, четыре, пять шансов сыграть в большинстве за матч, и это можно сделать разными способами.

Нельзя получать ненужные штрафы, удаления в 200 футах от своих ворот, штрафы за игру высоко поднятой клюшкой, удаления за подножки. Такие штрафы просто нельзя получать», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Напомним, первая полуфинальная встреча соперников состоится 13 июня в 22:00 мск.

Новость по теме
Фанат «Бостона» оставил на стекле машины Маршана записку и 10 долларов для оплаты штрафа
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021