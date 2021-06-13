Семёнов — о драке с Евенко: наш бой — это часть игры. Проблем внутри «Спартака» не будет
Поделиться
Экс-защитник «Салавата Юлаева», а ныне тренер московского «Спартака» Алексей Семёнов рассказал о драке с Олегом Евенко во время прошлого сезона КХЛ. В межсезонье Семёнов стал ассистентом главного тренера красно-белых, а Евенко подписал контракт с клубом.
«Наш бой — это часть игры. Олег в тот момент делал свою работу, я — свою. Каждый из нас бился за свою команду.
Мы профессионалы, должны думать об интересах того коллектива, за который играем. От начала и до конца.
Я очень уважительно отношусь к Олегу. Уверен, что и у него нет ко мне никаких претензий. Проблем внутри «Спартака» у нас точно не будет», — цитирует Семёнова официальный сайт красно-белых.
Напомним, в будущем сезоне Семёнов будет ассистентом главного тренера Бориса Миронова.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 13 июня 2021
-
16:48
-
16:32
-
16:02
-
15:40
-
15:35
-
15:28
-
14:52
-
13:56
-
12:52
-
12:41
-
12:34
-
12:00
-
11:00
-
10:54
-
10:06
-
09:34
-
09:19
-
08:46
-
08:33
-
08:23
- 12 июня 2021
-
22:59
-
21:53
-
20:56
-
20:51
-
20:45
-
20:16
-
20:08
-
20:05
-
19:00
-
18:13
-
17:47
-
17:41
-
17:30
-
17:25
-
16:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам