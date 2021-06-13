Семёнов — о драке с Евенко: наш бой — это часть игры. Проблем внутри «Спартака» не будет

Экс-защитник «Салавата Юлаева», а ныне тренер московского «Спартака» Алексей Семёнов рассказал о драке с Олегом Евенко во время прошлого сезона КХЛ. В межсезонье Семёнов стал ассистентом главного тренера красно-белых, а Евенко подписал контракт с клубом.



«Наш бой — это часть игры. Олег в тот момент делал свою работу, я — свою. Каждый из нас бился за свою команду.



Мы профессионалы, должны думать об интересах того коллектива, за который играем. От начала и до конца.



Я очень уважительно отношусь к Олегу. Уверен, что и у него нет ко мне никаких претензий. Проблем внутри «Спартака» у нас точно не будет», — цитирует Семёнова официальный сайт красно-белых.

Напомним, в будущем сезоне Семёнов будет ассистентом главного тренера Бориса Миронова.