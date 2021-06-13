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Артемий Панарин прокатился на мопеде по Челябинской области. Видео

Артемий Панарин прокатился на мопеде по Челябинской области. Видео
Георгий Горностаев
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отправился на отдых в родной Коркино (Челябинская область). Хоккеист прилетел на родину после завершения выступления в Национальной хоккейной лиге. Панарин выложил в «Инстаграме» видео, как он катается по области на питбайке. По пути у байка выпал один болт.

По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» заняли пятое место в таблице Восточного дивизиона, набрав 60 очков в 56 матчах. Клуб из Нью-Йорка не вышел в плей-офф НХЛ.

Российский форвард Артемий Панарин сыграл 42 матча в сезоне и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу.

Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее нападающий отдыхал на родине в Коркине под песни Михаила Круга.

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