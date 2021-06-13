Дебраск: моим хейтерам было что сказать в этом году. Я подвёл себя и команду

Нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск подвёл итоги сезона для себя и команды.
«Мне нужно исправиться. В этом году сложилось множество факторов и вещей, которые я мог и не мог контролировать. Я также имел дело с большим количеством негатива в свой адрес. Моим хейтерам было что сказать в этом году. Сейчас моя голова забита различными мыслями.
Каждый год всё меняется, но в этом я разочарован, хотя надежды были высоки. Я подвёл себя и команду. Я с нетерпением жду следующего сезона, чтобы доказать, что люди ошибаются», — приводит слова Дебраска официальный сайт «Бостона».
В прошедшем сезоне нападающий провёл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 14 (5+9) очков при показателе полезности «+1». В плей-офф Дебраск сыграл в 10 играх и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-3».
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