Нападающий «Тампы» Кучеров может стать обладателем уникального статистического достижения

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров может стать самым результативным игроком Кубка Стэнли второй год подряд.
Только пятерым хоккеистам в современную эпоху НХЛ (с расширения лиги в сезоне-1967/1968) удавалось стать лучшими бомбардирами плей-офф дважды подряд: Уэйну Гретцки, Ги Лефлеру, Марио Лемье, Рику Маклишу и Филу Эспозито.
На данный момент у Кучерова 18 (5+13) очков в 11 матчах при показателе полезности «+1», и он опережает ближайших конкурентов, ещё имеющих шанс его догнать, на пять баллов — Стивена Стэмкоса («Тампа») и Жан-Габриэля Пажо («Айлендерс»). По ходу прошлогоднего плей-офф, ставшего для «Лайтнинг» чемпионским, Кучеров набрал 34 (7+27) очка в 25 играх.
Напомним, первый матч полуфинала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Айлендерс» состоится сегодня, 13 июня. Начало — в 22:00 мск.
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