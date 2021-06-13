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Нападающий «Тампы» Кучеров может стать обладателем уникального статистического достижения

Нападающий «Тампы» Кучеров может стать обладателем уникального статистического достижения
Никита Паглазов
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров может стать самым результативным игроком Кубка Стэнли второй год подряд.

Только пятерым хоккеистам в современную эпоху НХЛ (с расширения лиги в сезоне-1967/1968) удавалось стать лучшими бомбардирами плей-офф дважды подряд: Уэйну Гретцки, Ги Лефлеру, Марио Лемье, Рику Маклишу и Филу Эспозито.

На данный момент у Кучерова 18 (5+13) очков в 11 матчах при показателе полезности «+1», и он опережает ближайших конкурентов, ещё имеющих шанс его догнать, на пять баллов — Стивена Стэмкоса («Тампа») и Жан-Габриэля Пажо («Айлендерс»). По ходу прошлогоднего плей-офф, ставшего для «Лайтнинг» чемпионским, Кучеров набрал 34 (7+27) очка в 25 играх.

Напомним, первый матч полуфинала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Айлендерс» состоится сегодня, 13 июня. Начало — в 22:00 мск.

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