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Барков: нам очень повезло, что Лунделль перешёл во «Флориду». Он — прирождённый лидер

Барков: нам очень повезло, что Лунделль перешёл во «Флориду». Он — прирождённый лидер
Никита Паглазов
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Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков поделился мнением о новичке команды — форварде Антоне Лунделле.

«Я наблюдал за его игрой. Ему 19 лет, но вы можете видеть, что он — прирождённый лидер. Он привёл юношескую сборную к бронзовой медали, а в этом году основную – к серебру. Нам очень повезло, что он в нашей организации.

На него действительно интересно смотреть. Я с нетерпением жду встречи с ним в тренировочном лагере», — приводит слова Баркова официальный сайт «Флориды».

Напомним, Лунделль был выбран «Пантерз» в первом раунде драфта НХЛ 2020 года (12-й пик). В прошедшем сезоне он выступал в чемпионате Финляндии за ХИФК. Он провёл 26 матчей и набрал 25 (16+9) очков.

Лунделль завоевал серебряную медаль в составе сборной Финляндии на чемпионате мира по хоккею — 2021. В десяти играх он набрал 7 (4+3) очков.

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