Раск: сколько ещё планирую играть? Может, я не смогу полноценно восстановиться от травмы

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск сообщил о том, сколько ещё лет он планирует провести на профессиональном уровне.



«Кто знает? Я думаю, в первую очередь, о том, как вылечить бедро и начать восстановление, а потом посмотрим, как буду себя чувствовать. Никогда не знаешь, что будет дальше. Также ещё неизвестно, что врачи обнаружат, когда будут оперировать бедро, может быть, ситуация хуже, чем ожидалось. Я не знаю. Трудно дать ответ сейчас.



Если всё пойдет хорошо, и я буду чувствовать себя прекрасно, тогда кто знает, как долго я буду играть. Может, я уже не смогу полноценно восстановиться и играть на самом высоком уровне. Кто знает?", — приводит слова Раска официальный сайт «Бостона».



Напомним, ранее стало известно, что голкиперу предстоит операция. Приблизительный срок возвращения — январь-февраль 2022 года.