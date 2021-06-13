Шуми Бабаев: Доус хотел поиграть в Европе — КХЛ не рассматривали. У него хороший контракт

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы канадского нападающего Найджела Доуса, рассказал о переходе клиента в «Адлер Мангейм».
«Конечно, зарплата будет отличаться — это всё-таки немецкая Лига. Но у него одна из самых больших зарплат в Германии. Просто он захотел, чтобы было комфортно для семьи — на два года подписал. У него были предложения из Швейцарии, но он выбрал, чтобы срок контракта был два года. Хороший контракт.
Найджел сказал, что хочет играть в Европе, поэтому мы КХЛ даже и не рассматривали. Ждём его ещё в сборной Казахстана — надеемся, он ещё будет играть за неё. У него всё нормально, нет никаких проблем с казахстанским руководством», — приводит слова Бабаева Sport.kz.
Напомним, Доус провёл в КХЛ 10 сезонов. Он выступал за «Барыс», «Автомобилист», а последним клубом нападающего стал казанский «Ак Барс». 36-летний Доус принял участие в 47 встречах регулярного чемпионата-2020/2021, набрав 43 (23+20) очка при показателе полезности «+9». В плей-офф Доус сыграл в 14 встречах, набрав 6 (3+3) очков при показателе полезности «+2».
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