Шуми Бабаев: Доус хотел поиграть в Европе — КХЛ не рассматривали. У него хороший контракт

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы канадского нападающего Найджела Доуса, рассказал о переходе клиента в «Адлер Мангейм».



«Конечно, зарплата будет отличаться — это всё-таки немецкая Лига. Но у него одна из самых больших зарплат в Германии. Просто он захотел, чтобы было комфортно для семьи — на два года подписал. У него были предложения из Швейцарии, но он выбрал, чтобы срок контракта был два года. Хороший контракт.



Найджел сказал, что хочет играть в Европе, поэтому мы КХЛ даже и не рассматривали. Ждём его ещё в сборной Казахстана — надеемся, он ещё будет играть за неё. У него всё нормально, нет никаких проблем с казахстанским руководством», — приводит слова Бабаева Sport.kz.



Напомним, Доус провёл в КХЛ 10 сезонов. Он выступал за «Барыс», «Автомобилист», а последним клубом нападающего стал казанский «Ак Барс». 36-летний Доус принял участие в 47 встречах регулярного чемпионата-2020/2021, набрав 43 (23+20) очка при показателе полезности «+9». В плей-офф Доус сыграл в 14 встречах, набрав 6 (3+3) очков при показателе полезности «+2».