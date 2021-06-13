Видео сейва Василевского в первом периоде матча с «Айлендерс»

В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе проходит первый матч полуфинала плей-офф Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». После первого периода счёт 0:0.



На 10-й минуте голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил двойной сейв после бросков нападающих «Айлендерс» Жан-Габриэля Пажо и Кайла Палмьери.

Видео доступно в твиттер-аккаунте «Тампы».

Напомним, во втором раунде плей-офф НХЛ «Тампа» прошла «Каролину Харрикейнз» (4-1), а «Айлендерс» оказались сильнее «Бостон Брюинз» (4-2).



В другом полуфинальном матче «Монреаль Канадиенс» встретится с «Вегас Голден Найтс».



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа», которая в финальном матче прошлого сезона обыграла «Даллас Старз».