«Каролина» сообщила о подписании контракта с защитником Желиной

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл сообщил, что команда подписала двусторонний контракт с защитником Эриком Желиной.



Как сообщает официальный сайт «Кейнс», соглашение заключено сроком на один год. Желина заработает $ 750 тыс. в НХЛ и $ 100 тыс. на уровне АХЛ. Гарантия на контракт составляет 125 тысяч долларов.



«Эрик — ветеран защиты с опытом игры в НХЛ. В прошлом году он провёл отличный сезон в Швеции, и его приход поможет укрепить нашу оборонительную линию», — заявил Уодделл.



Желина был выбран на драфт НХЛ-2009 «Нью-Джерси Дэвилз» под общим 54-м номером. Также он выступал за «Колорадо Эвеланш», словацкий «Слован» и шведский «Рёгле». В сезоне-2020/2021 в чемпионате Швеции он провёл 46 матчей и набрал 34 (8+26) очка. В плей-офф Желина сыграл в 14 матчах, набрав 7 (1+6) баллов.