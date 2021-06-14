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Кучеров вышел на чистое пятое место по результативности среди россиян в плей-офф НХЛ

Кучеров вышел на чистое пятое место по результативности среди россиян в плей-офф НХЛ
Вячеслав Моренко
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Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обошёл Павла Дацюка в списке самых результативных российских хоккеистов в истории плей-офф НХЛ. В первом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2) Кучеров записал на свой счёт результативную передачу и набрал 114-е очко. Теперь он единолично занимает пятое место, обойдя Дацюка.

Впереди располагаются Сергей Зубов (117 очков), Александр Овечкин (134 очка), Евгений Малкин (171 очко) и Сергей Фёдоров (176 очков).

Всего Кучеров провёл в НХЛ 516 встреч, в которых набрал 548 (221+237) очков при показателе полезности «+128».

Напомним, что следующий матч между «Тампой» и «Айлендерс» состоится в ночь на среду, 16 июня. Начало встречи – 3:00 мск.

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