Василевский пропустил гол с прямого броска от синей линии. Он стал победным в матче

Вчера, в воскресенье, 13 июня, в США стадионе «Амали-Арена» в Тампе прошёл первый матч полуфинала плей-офф Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Со счётом 2:1 победу праздновали гости.

Одним из ключевых эпизодов матча стал гол «Айлендерс» на 5-й минуте 3-го периода, который позволил им удвоить преимущество в счёте благодаря роскошному щелчку от синей линии 26-летнего канадского защитника «островитян» Райана Пулока, прошившего прямым броском голкипера «Тампы» Андрея Василевского.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В этом матче Василевский отразил 29 бросков из 31, а его визави из «Айлендерс» Семён Варламов – 30 из 31.