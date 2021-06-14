Варламов: на мой взгляд, Василевский — лучший голкипер в НХЛ на протяжении последних лет

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов поделился мнением о голкипере «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском после первого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «молниями» (2:1, 1-0).
«Василевский, с моей точки зрения, лучший голкипер в НХЛ. Причём не только сейчас, а на протяжении последних лет. Он показывает выдающийся хоккей. А ещё, кроме этого, Андрей — отличный человек и скромный парень. У нас нормальные отношения, но сейчас мы играем друг против друга. Это очень габаритный и атлетически сложенный вратарь. За последние годы он брал „Везина Трофи“ как лучший голкипер лиги, постоянно номинируется на этот приз. Я вообще могу сказать много хорошего о Василевском. К этому даже добавить нечего», — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ на русском языке.
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