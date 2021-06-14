Стэмкос — об ошибке перед голом Барзала: мне нужно лучше действовать в таких ситуациях

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после матча полуфинала Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2, 0-1) прокомментировал эпизод с первым пропущенным голом.



В середине второго периода нападающий сделал неточный пас поперек площадки, после чего Мэтью Барзал открыл счёт.



«Мне нужно лучше действовать в таких ситуациях.

Но мы знали, что серия будет сложной, не испытывали никаких иллюзий на этот счёт. Так что никакой паники у нас нет. Мы в таких ситуациях уже бывали», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.

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Напомним, в воскресенье, 13 июня, в США на стадионе «Амали-Арена» в Тампе прошёл первый матч полуфинала плей-офф Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Со счётом 2:1 победу праздновали гости.