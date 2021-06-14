У кого из российских новичков НХЛ лучшие перспективы в дебютном сезоне?

Сезон-2020/2021 в Национальной хоккейной лиге близится к завершению. Клубы, выбывшие из плей-офф, сосредоточились на усилении составов с помощью трансферной политики.

Так, ряд команд заключил контракты с российскими игроками.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «У кого из российских новичков НХЛ лучшие перспективы в дебютном сезоне?»

Пройти опрос можно в Quiz.

Напомним, ранее «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании контракта с российским нападающим Егором Чинаховым. 20-летний хоккеист заключил стандартный контракт новичка на три сезона. 19-летний российский форвард Василий Подколзин подписал трёхлетний контракт новичка на максимальную сумму с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс», а Владимир Ткачёв — однолетний с «Лос-Анджелес Кингз».