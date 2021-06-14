Барзал: оборона «Айлендерс» закрыла калитку и не давала шансов «Тампе» после быстрых атак

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал подвёл итоги первого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (2:1, 1-0).

«Сегодня все сыграли очень ответственно, а оборона закрыла калитку и не давала сопернику большого числа шансов после быстрых атак. Мне очень понравилось, как все сыграли», — приводит слова Барзала официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в воскресенье, 13 июня, в США стадионе «Амали-Арена» в Тампе прошёл первый матч полуфинала плей-офф Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Со счётом 2:1 победу праздновали гости. Одним из ключевых эпизодов матча стал гол «Айлендерс» на 5-й минуте 3-го периода, который позволил им удвоить преимущество в счёте благодаря роскошному щелчку от синей линии 26-летнего канадского защитника «островитян» Райана Пулока, прошившего прямым броском голкипера «Тампы» Андрея Василевского.