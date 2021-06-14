У Пулока три победных гола в плей-офф. Лишь Войнов в 21 веке забил больше среди защитников

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Райан Пулок в матче с «Тампой» забросил шайбу в третьем периоде, которая стала победной (2:1, 1-0 в серии).

На счету 26-летнего канадца в этом розыгрыше Кубка Стэнли четыре гола, три из которых стали победными.

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, только четыре защитника забивали больше победных голов в одном сезоне в рамках плей-офф (по четыре): Вячеслав Войнов (2013), Брайан Лич (1994), Эл Макиннис (1989), Пол Коффи (1985).

Напомним, в воскресенье, 13 июня, в США на стадионе «Амали-Арена» в Тампе прошёл первый матч полуфинала плей-офф Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Со счётом 2:1 победу праздновали гости.

Одним из ключевых эпизодов матча стал гол «Айлендерс» на 5-й минуте 3-го периода, который позволил им удвоить преимущество в счёте благодаря роскошному щелчку от синей линии 26-летнего канадского защитника «островитян» Райана Пулока, прошившего прямым броском голкипера «Тампы» Андрея Василевского.