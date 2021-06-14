Овечкин играет с сыном на отдыхе в Турции. Видео

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проводит отпуск с семьёй в Турции, сообщается в «инстаграме» его жены Анастасии Шубской.
Ранее 35-летний игрок улетел на отдых с семьёй на частном самолёте. Компанию ему составил бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин.
Отметим, что для российских туристов полёты в Турцию приостановлены как минимум до 21 июня.
Напомним, «Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ, проиграв серию «Бостон Брюинз» в пяти матчах — 1-4.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. Концовку регулярного чемпионата нападающий пропустил из-за травмы.
В плей-офф Овечкин сыграл в пяти матчах, где набрал 4 (2+2) очка.
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