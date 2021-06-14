Кожевников: в НХЛ всегда было много звёздных игроков. Вы видите лидеров, звёзд в КХЛ?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что уровень большинства команд КХЛ за последние годы значительно понизился.

«Уровень хоккея в КХЛ падает с каждым сезоном. Если раньше мы пытались сравнивать нашу лигу с НХЛ, то сейчас это ни по каким параметрам невозможно: ни по игре клубов, ни по уровню развития лиги. В НХЛ всегда было много звёздных игроков, тех, кого можно было бы назвать визитной карточкой НХЛ. Кого можно у нас назвать? Вы видите лидеров, звёзд? Если посмотреть на статистику — везде вокруг легионеры. Нам просто необходимо менять подход, стратегию, иначе мы зайдём в тупик. Необходима тренерская школа. Командам нужно прививать не оборонительный хоккей, а отстроатакующий, как был в те времена, когда я играл. Большинство команд играет в откат. Это не в какие рамки не лезет. Игроки КХЛ не приучены к правильной игре, что и показали некоторые матчи недавнего чемпионата мира. С канадцами и шведами мы не сумели удержать победный счёт. Не так много времени до следующей Олимпиады. Я полностью согласен с Владимиром Владимировичем Юрзиновым. Нужно нам объединить все усилия — клубы должны работать по одной системе. Тогда будет результат и на международной арене», — сказал Кожевников «Чемпионату».