Пасиоретти: говорят, что за «Вегас» намного легче, чем за «Монреаль». Звучит здорово

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти высказался о встрече в плей-офф НХЛ со своим бывшим клубом «Монреаль Канадиенс».
«Жизнь есть жизнь везде. Мне нравилось в Монреале, мне нравится в Вегасе. И там, и там я добился успеха. Образ жизни в этих городах сильно отличается. Они находятся в разных странах, в разных климатических условиях, они разные.
Здесь я учу моих детей играть в хоккей. В Монреале они были младше. Так что не знаю, что случилось бы при других обстоятельствах.
Многое делается… говорят, что играть за «Вегас» намного легче, чем за «Монреаль». Я знаю, что есть такое мнение. Звучит здорово. Но я много лет провёл в «Монреале», добился там успеха. Я доволен тем, как играл там. Доволен я и тем, как играю в «Вегасе».
Мне всё равно, наблюдают ли за мной под микроскопом или нет. Я сам буду требовать от себя полной самоотдачи в каждом матче, на каждой тренировке. Так делают все лучшие. Так что я не обращаю внимание на сторонние разговоры и не рассматриваю их как дополнительное давление», — приводит слова Пасиоретти официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 14 июня 2021
-
14:15
-
13:53
-
13:31
-
13:14
-
12:48
-
12:43
-
12:28
-
12:11
-
11:55
-
11:21
-
11:00
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:34
-
09:17
-
09:05
-
08:50
-
08:35
-
01:48
-
01:16
-
00:41
-
00:04
- 13 июня 2021
-
23:50
-
22:58
-
22:34
-
22:13
-
21:31
-
20:51
-
20:24
-
19:38
-
18:50
-
18:27
-
17:38
-
17:12