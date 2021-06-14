Пасиоретти: говорят, что за «Вегас» намного легче, чем за «Монреаль». Звучит здорово

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти высказался о встрече в плей-офф НХЛ со своим бывшим клубом «Монреаль Канадиенс».



«Жизнь есть жизнь везде. Мне нравилось в Монреале, мне нравится в Вегасе. И там, и там я добился успеха. Образ жизни в этих городах сильно отличается. Они находятся в разных странах, в разных климатических условиях, они разные.



Здесь я учу моих детей играть в хоккей. В Монреале они были младше. Так что не знаю, что случилось бы при других обстоятельствах.



Многое делается… говорят, что играть за «Вегас» намного легче, чем за «Монреаль». Я знаю, что есть такое мнение. Звучит здорово. Но я много лет провёл в «Монреале», добился там успеха. Я доволен тем, как играл там. Доволен я и тем, как играю в «Вегасе».



Мне всё равно, наблюдают ли за мной под микроскопом или нет. Я сам буду требовать от себя полной самоотдачи в каждом матче, на каждой тренировке. Так делают все лучшие. Так что я не обращаю внимание на сторонние разговоры и не рассматриваю их как дополнительное давление», — приводит слова Пасиоретти официальный сайт НХЛ на русском языке.

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