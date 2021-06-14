Ниагарский водопад окрасится в цвет «Монреаля» в знак поддержки команды в Кубке Стэнли

Ниагарский водопад окрасится в цвет команды Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» в знак поддержки команды в Кубке Стэнли, сообщает Niagara Parks на своей официальной странице в «Твиттере».



Водопад будет подсвечен красным, белым и синим цветами — цветами «Канадиенс» в период с 21.30 до 22.00 по местному времени 14 июня, перед началом полуфинальной серии плей-офф «Вегас Голден Найтс» — «Монреаль».

«Монреаль» является 24-кратным обладателем Кубка Стэнли, в последний раз «Канадиенс» выигрывали трофей в сезоне-1992/1993. «Голден Найтс» дошли минимум до полуфинала Кубка Стэнли в третий раз за четыре года существования организации.

Напомним, полуфинальная серия между «Вегасом» и «Монреалем» начнётся во вторник, 15 июня. Старт первой встречи — в 4:00 по московскому времени.