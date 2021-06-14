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Галлахер: для Пасиоретти серия с «Монреалем» будет непростой в эмоциональном плане

Галлахер: для Пасиоретти серия с «Монреалем» будет непростой в эмоциональном плане
Владимир Лаевский
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер высказался о предстоящем противостоянии с форвардом «Вегас Голден Найтс» Максом Пасиоретти, ранее выступавшим за «Хабс».

«Пасиоретти через многое прошёл в «Монреале». Не всё было гладко. Я очень рад, что он добился успеха в «Вегасе». Но нам предстоит играть друг с другом, и наши отношения с ним на пару недель уйдут на второй план, на время останутся в прошлом.

Нам нужно сконцентрироваться на главном. Перед ним стоят такие же задачи. Думаю, что для него эта серия будет непростой в эмоциональном плане. Много воспоминаний и всё такое.

Что касается нас, мы хотим, чтобы всё было максимально просто. Наши отношения остаются в прошлом. Вернёмся к ним через пару недель. Сейчас у нас должен быть исключительно деловой настрой», — приводит слова Галлахера официальный сайт НХЛ на русском языке.

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