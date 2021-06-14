Владислав Гросс: Василевский — номер один в НХЛ, Бердин — лучший в АХЛ. Отличный пример

Экс-вратарь «Автомобилиста» Владислав Гросс поделился мнением об Андрее Василевском и Михаиле Бердине.



«Эти парни — отличный пример для меня, Андрей сегодня — номер один в НХЛ, Михаил — лучший в АХЛ. У них всегда был спортивный характер — в том числе и в нашем уфимском интернате. Слежу за ребятами, желаю им удачи.



Разные ли мы по стилю? Да, Андрей — большой вратарь, габаритный, агрессивный, на нём держится «Тампа». Считаю, что в последние пару сезонов он лучший в мире, о чём говорит и победа его клуба в Кубке Стэнли.



У Михаила свой стиль, подвижный, где-то рисковый, с активными выходами из ворот, игрой клюшкой. Думаю, что скоро он станет первым в «Виннипеге».



Если говорить о моей игре, то такими габаритами, как Василевский, похвастаться не могу. Значит, нужно на все сто процентов быть психологически устойчивым, читать игру, её предвидеть», — цитирует Гросса Russia-Hockey.ru.