Бывший игрок НХЛ объяснил, почему «Вегасу» придётся непросто в серии с «Монреалем»

Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о предстоящей полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2021 с участием «Вегас Голден Найтс» и «Монреаль Канадиенс».

«Монреаль» был самой хитующей командой регулярного чемпионата, поэтому «Вегасу» будет с ним непросто. Во-первых, у «Монреаля» очень сильный вратарь. Во-вторых, это быстрая команда. Мы уже видели, как у «Вегаса» были проблемы с «Миннесотой», тоже достаточно быстрой командой. «Монреаль», помимо того что быстрый, ещё и без прокатов играет. Поэтому думаю, что серия будет достаточно упорной», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, полуфинальная серия между «Вегасом» и «Монреалем» начнётся во вторник, 15 июня. Старт первой встречи — в 4:00 по московскому времени.