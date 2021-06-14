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Пасиоретти: у «Вегаса» были две очень нервные серии. С «Монреалем» будет так же

Пасиоретти: у «Вегаса» были две очень нервные серии. С «Монреалем» будет так же
Владимир Лаевский
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти высказался о встрече в плей-офф НХЛ со своим бывшим клубом «Монреаль Канадиенс».

«Мне кажется, что в плей-офф неважно, с кем ты играешь. Нужно к каждому матчу относиться одинаково. У нас были две очень нервные серии. Полагаю, что и предстоящая будет такой же.

Мы встречаемся с сильной и крепкой командой, с которой не играли в этом сезоне. Не вижу разницы: можно играть с первой командой лиги («Колорадо Эвеланш». — Прим. «Чемпионата») или с командой, с которой мы не встречались. В плей-офф все соперники одинаковы, ко всем нужно готовиться очень серьёзно», — приводит слова Пасиоретти официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, полуфинальная серия между «Вегасом» и «Монреалем» начнётся во вторник, 15 июня. Старт первой встречи — в 4:00 по московскому времени.

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