Андронов: главная цель в предстоящем сезоне? Кубок Гагарина!

Капитан ХК ЦСКА Сергей Андронов рассказал об отпуске, возвращении формы перед сезоном, победе Канады на ЧМ и ожиданиях от следующего чемпионата.
«В середине мая мы ездили на море, а сейчас в основном отпуск проходит дома, стараюсь больше времени проводить с семьёй. Появилась возможность заняться своими хобби. Хожу играть в гольф — мне это очень нравится.
Мы профессионалы, каждый сам знает, что ему нужно сделать, чтобы вернуться в прежнюю рабочую форму. Самое главное – резко не прекращать тренировки после окончания сезона, а потом так же плавно входить в рабочий ритм. Я уже начал готовиться в обычном для себя режиме. Пока это преимущественно занятия в тренажёрном зале.
Победа Канады на ЧМ? Неважно, в каком составе были канадцы, для них главное, что они выиграли чемпионат. Трудно сказать, чего не хватило нашей команде, находясь дома на диване. В одном я точно уверен — равнодушных игроков в сборной не было.
Новые игроки ЦСКА — Рейдеборн, Сведберг, Нордстрём, Федотов, Киселёв? Не хотел бы их как-то оценивать, но уверен, что они хорошие и квалифицированные хоккеисты, потому что в команду попали не просто так.
Главная цель в предстоящем сезоне? Хочу выиграть Кубок Гагарина!» — приводит слова Андронова официальный сайт ЦСКА.
- 14 июня 2021
-
17:08
-
17:00
-
16:28
-
16:13
-
15:56
-
15:22
-
14:58
-
14:36
-
14:15
-
13:53
-
13:31
-
13:14
-
12:48
-
12:43
-
12:28
-
12:11
-
11:55
-
11:21
-
11:00
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:34
-
09:17
-
09:05
-
08:50
-
08:35
-
01:48
-
01:16
-
00:41
-
00:04
- 13 июня 2021
-
23:50
-
22:58
-
22:34
-
22:13