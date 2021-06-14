Андронов: главная цель в предстоящем сезоне? Кубок Гагарина!

Капитан ХК ЦСКА Сергей Андронов рассказал об отпуске, возвращении формы перед сезоном, победе Канады на ЧМ и ожиданиях от следующего чемпионата.



«В середине мая мы ездили на море, а сейчас в основном отпуск проходит дома, стараюсь больше времени проводить с семьёй. Появилась возможность заняться своими хобби. Хожу играть в гольф — мне это очень нравится.



Мы профессионалы, каждый сам знает, что ему нужно сделать, чтобы вернуться в прежнюю рабочую форму. Самое главное – резко не прекращать тренировки после окончания сезона, а потом так же плавно входить в рабочий ритм. Я уже начал готовиться в обычном для себя режиме. Пока это преимущественно занятия в тренажёрном зале.



Победа Канады на ЧМ? Неважно, в каком составе были канадцы, для них главное, что они выиграли чемпионат. Трудно сказать, чего не хватило нашей команде, находясь дома на диване. В одном я точно уверен — равнодушных игроков в сборной не было.



Новые игроки ЦСКА — Рейдеборн, Сведберг, Нордстрём, Федотов, Киселёв? Не хотел бы их как-то оценивать, но уверен, что они хорошие и квалифицированные хоккеисты, потому что в команду попали не просто так.



Главная цель в предстоящем сезоне? Хочу выиграть Кубок Гагарина!» — приводит слова Андронова официальный сайт ЦСКА.