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Захаркин стал тренером-консультантом немецкого «Крефельда»

Захаркин стал тренером-консультантом немецкого «Крефельда»
Никита Паглазов
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Российский тренер Игорь Захаркин стал тренером-консультантом «Крефельда», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

«С Игорем Захаркиным в наш клуб приходит тренер, добивавшийся успеха на всех уровнях. Он показывает это не только своими титулами, но и общением с игроками и развитием клубов. Мы уверены, что он сможет передать свой класс игрокам. С нетерпением ждём возможности воспользоваться его опытом и рассматриваем его как полезное дополнение к нашей сильной команде тренеров», — заявил директор клуба Сергей Савельев.

Ранее российский специалист работал ассистентом в СКА, «Салавате Юлаеве» и сборной России. Также он тренировал команду Польши.

Отметим, что за «Крефельд» выступают пятеро россиян: вратарь Сергей Белов, защитник Даниил Валитов, нападающие Никита Шацкий, Иван Петраков и Артур Тянулин.

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