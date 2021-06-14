Захаркин стал тренером-консультантом немецкого «Крефельда»

Российский тренер Игорь Захаркин стал тренером-консультантом «Крефельда», сообщает официальный сайт немецкого клуба.



«С Игорем Захаркиным в наш клуб приходит тренер, добивавшийся успеха на всех уровнях. Он показывает это не только своими титулами, но и общением с игроками и развитием клубов. Мы уверены, что он сможет передать свой класс игрокам. С нетерпением ждём возможности воспользоваться его опытом и рассматриваем его как полезное дополнение к нашей сильной команде тренеров», — заявил директор клуба Сергей Савельев.



Ранее российский специалист работал ассистентом в СКА, «Салавате Юлаеве» и сборной России. Также он тренировал команду Польши.



Отметим, что за «Крефельд» выступают пятеро россиян: вратарь Сергей Белов, защитник Даниил Валитов, нападающие Никита Шацкий, Иван Петраков и Артур Тянулин.