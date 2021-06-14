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Захаркин: Панарин понимает, что Олимпиада — турнир лучших хоккеистов

Захаркин: Панарин понимает, что Олимпиада — турнир лучших хоккеистов
Никита Паглазов
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Бывший тренер сборной России и консультант немецкого «Крефельда» Игорь Захаркин поделился мнением о шансах увидеть в составе национальной команды на Олимпиаде Артемия Панарина.

«Считаю, мы немного драматизируем эту тему. Артемий понимает, что Олимпиада — это турнир лучших хоккеистов мира. И не думаю, что он по каким-то эмоциональным причинам захочет его пропустить.

Другое дело, что с Панариным, безусловно, должны разговаривать. Нужно объяснять, для чего он приглашается в сборную России, на какую позицию, чего от него ждут. Это же касается и остальных игроков. Важен диалог. Не только говорить с ними, но и слушать. Как они видят ход игры, какие-то действия в матчах. Обязательно прислушиваться к их мнению.

Ну а так профессиональный спортсмен, конечно, никогда не откажется выступить за сборную России на важнейшем турнире четырёхлетия», — приводит слова Захаркина «Матч ТВ».

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