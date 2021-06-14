Захаркин: Панарин понимает, что Олимпиада — турнир лучших хоккеистов

Бывший тренер сборной России и консультант немецкого «Крефельда» Игорь Захаркин поделился мнением о шансах увидеть в составе национальной команды на Олимпиаде Артемия Панарина.
«Считаю, мы немного драматизируем эту тему. Артемий понимает, что Олимпиада — это турнир лучших хоккеистов мира. И не думаю, что он по каким-то эмоциональным причинам захочет его пропустить.
Другое дело, что с Панариным, безусловно, должны разговаривать. Нужно объяснять, для чего он приглашается в сборную России, на какую позицию, чего от него ждут. Это же касается и остальных игроков. Важен диалог. Не только говорить с ними, но и слушать. Как они видят ход игры, какие-то действия в матчах. Обязательно прислушиваться к их мнению.
Ну а так профессиональный спортсмен, конечно, никогда не откажется выступить за сборную России на важнейшем турнире четырёхлетия», — приводит слова Захаркина «Матч ТВ».
- 14 июня 2021
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