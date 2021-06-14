Пулок: приятно помогать в нападении, когда наступает время плей-офф

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Райан Пулок рассказал о собственной результативности после первого матча полуфинала плей-офф Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1, 1-0).



«Я не думаю о результативности в регулярном чемпионате, просто продолжаю играть в свою игру, стараясь выдать максимум, давая качество нашей обороне. Очевидно, что, когда наступает время плей-офф, приятно вносить свой вклад, помогать в нападении. В матчах на вылет важен каждый гол, так что приятно забросить пару шайб. Надеюсь, так будет и дальше», — приводит слова Пулока официальный сайт «Айлендерс».



В регулярном сезоне — 2020/2021 защитник провёл 56 матчей, забросив две шайбы и отдав 15 голевых передач при показателе полезности "+15". В плей-офф Пулок сыграл в 13 играх и набрал 6 (4+2) баллов.

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