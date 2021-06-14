«Филадельфия» заключила соглашения с Рубцовым и Сандином

Форварды Герман Рубцов и Линус Сандин подписали новые соглашения с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз».



Как сообщает президент по хоккейным операциям и генменеджер «Флайерз» Чак Флетчер на официальном сайте клуба, с игроками заключены однолетние двусторонние контракты, зарплата составит около $ 750 тыс.



22-летний Рубцов провёл сезон-2020/2021 в «Сочи», где забил три гола и отдал восемь голевых передач в 46 играх.



25-летний Сандин в сезоне-2020/2021 выступал за команду АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс», являющуюся фарм-клубом «Флайерз». В 26 матчах он набрал 10 (6+4) результативных баллов.



Рубцов был выбран «Филадельфией» в первом раунде драфта НХЛ 2016 года под общим 22-м номером. Сандин не был выбран на драфте.