«Филадельфия» заключила соглашения с Рубцовым и Сандином
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Форварды Герман Рубцов и Линус Сандин подписали новые соглашения с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз».
Как сообщает президент по хоккейным операциям и генменеджер «Флайерз» Чак Флетчер на официальном сайте клуба, с игроками заключены однолетние двусторонние контракты, зарплата составит около $ 750 тыс.
22-летний Рубцов провёл сезон-2020/2021 в «Сочи», где забил три гола и отдал восемь голевых передач в 46 играх.
25-летний Сандин в сезоне-2020/2021 выступал за команду АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс», являющуюся фарм-клубом «Флайерз». В 26 матчах он набрал 10 (6+4) результативных баллов.
Рубцов был выбран «Филадельфией» в первом раунде драфта НХЛ 2016 года под общим 22-м номером. Сандин не был выбран на драфте.
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